Wer würde nicht gerne eine natürlich vorkommende Substanz in die Hände bekommen, die als Antioxidans, Immunsystem-Booster und Entgiftungsmittel wirkt? Etwas, das Ihrem Körper helfen kann, Schäden zu reparieren, die durch Stress, Umweltverschmutzung, Strahlung, Krankheit, Medikamente, schlechte Ernährung, Alterung, Verletzungen, Traumata und Verbrennungen entstanden sind?

Glutathion

Sie sprechen von Glutathion, einem der wichtigsten endogenen (körpereigenen) Antioxidantien. Der größte Teil der antioxidativen Aktivität von Glutathion wird durch Enzyme vermittelt. Enzyme können bewirken, dass eine chemische Reaktion hunderte Male schneller abläuft. Es ist wie eine super turboaufgeladene antioxidative Wirkung auf Steroiden, verglichen mit einer antioxidativen Spezies, die von selbst wirkt.

Drei Grundklassen

Cystein-Spender

Die Verfügbarkeit dieser Aminosäure Cystein kann die Produktion von Glutathion einschränken. Zwei Nahrungsergänzungsmittel, die Cystein für die Glutathion-Produktion verfügbar machen, sind N-Acetylcystein (NAC) und Molkenprotein. Es wird allgemein angenommen, dass Molkenprotein Cystein als Dimerform von Cystein (genannt Cystin) und möglicherweise einen anderen Glutathion-Vorläufer, Gamma-Glutamyl-Cystein, zugänglich macht.

Metabolische Unterstützung

Der Stoffwechsel von Glutathion umfasst nicht nur die Produktion, sondern auch das Recycling und die Regulation. Nahrungsergänzungsmittel wie Alpha-Liponsäure (ALA), konjugierte Linolsäure (CLA) und Selen erhöhen nachweislich den Glutathionspiegel, indem sie diese anderen Facetten des Glutathionstoffwechsels fördern.

Direkte Lieferung

Die orale Einnahme von Glutathion ist sehr verbreitet, aber die verfügbaren Beweise deuten darauf hin, dass dies eine der am wenigsten effektiven Methoden der Supplementierung ist. Es wurden verschiedene Verabreichungsmethoden ausprobiert, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Glutathion ist in IV-Form erhältlich. Außerdem gibt es nasale und sublinguale Produkte. Liposomal eingeschlossenes Glutathion, das oral in flüssiger Form eingenommen wird, ist eine vielversprechende Idee, aber es gibt nicht viele Beweise für seine Wirksamkeit.

Metabolismus von Glutathion

Produktion

Das Glutahion besteht aus drei miteinander verbundenen Aminosäuren. Es sind Cystein, Glutaminsäure und Glycin. Verschiedene Enzyme in der zellulären Ebene stellen sie zusammen, um das Glutathion-Molekül zu produzieren.

Verordnung

Die Produktion des Enzyms, das Cystein und Glutaminsäure zusammensetzt, wird durch Glatathion gehemmt. Wenn der Glutathionspiegel steigt, wird die Produktion des Enzyms gedrosselt. Auf diese Weise wird der Glutathion-Spiegel kontrolliert.

Recycling

Die grundlegende Intention von Glutathion ist es, die chemische Reaktion des Abbaus zu fördern. Dies gleicht die chemische Reaktion der spontanen Oxidation aus, die häufig einen negativen Einfluss auf den Körper hat. Außerdem können viele toxische Moleküle durch Verlust neutralisiert werden. Wenn etwas vermindert wird, verbinden sich zwei Moleküle von Glutathion zu einem oxidierten Doppelmolekül, das als Dimer bekannt ist. Es gibt ein weiteres Reduktionsmittel, das als NADPH bekannt ist. Wenn der Körper etwas davon übrig hat, dann kann er es verwenden, um das Dimer wieder in reduziertes Glutathion umzuwandeln.

Probleme mit Ergänzungen?

Oral eingenommenes Glutathion ist wahrscheinlich kein wirksames Nahrungsergänzungsmittel. Das meiste wird durch die Verdauung abgebaut. Das bisschen, das ins Blut gelangt, wird nicht sehr gut absorbiert. Andere Verabreichungsmethoden wie IV, Liposom-umschlossen, nasal oder sublingual könnten effektiver sein.

Aber selbst wenn ein direktes Versandprodukt erfolgreich ist, kann es den normalen Glutathion-Stoffwechsel bis zu einem gewissen Grad stören. Wie bereits erwähnt, wird die Glutathion-Produktion durch den Glutathion-Spiegel bestimmt. Wenn Glutathion künstlich zugeführt wird, reduziert der Körper seine eigene Produktion und ist möglicherweise stärker auf diese künstliche Herkunft angewiesen. Ein langfristiger Gebrauch einer Sofortversandware kann mehr Schwierigkeiten schaffen als lösen.

Es gibt Hinweise darauf, dass die langfristige Einnahme von N-Acetylcystein zu pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH) führen kann. N-Acetylcystein weist im Vergleich zu anderen Spenderoptionen wie Molkenprotein eine Reihe von stärkeren Nebenwirkungen auf. Die Langzeiteffekte einer NAC-Supplementierung müssen weiter erforscht werden.

