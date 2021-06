Mexikanische Designed Gärten kombinieren Charakter mit Eleganz und wie die hispanische Kultur sollte einen Bereich für Geselligkeit haben! In genau der gleichen Weise wie Mexiko ist enorm die Arten von mexikanischen Stil Gärten haben Varianten zu, finden Sie mexikanischen Wassergärten, aber häufiger der Hinterhof könnte ein Innenhof-Stil mit einem Wasser-Funktion, wenn der Platz es erlaubt.

Garten im Hof

Ein mexikanischer Hofgarten ist um Personen mit Beweisen der vielfältigen mexikanischen Landschaften wie üppige tropische Wälder, Wüste und Küste entworfen. Der Zweck ist also, sich auf die Männer und Frauen zu konzentrieren, die ihn genießen und sehen werden, dann bauen die Pflanzen und Requisiten mit diesem im Verstand, der die vielfältige Schönheit von Mexiko widerspiegeln sollte.

Einige mexikanische Hofgärten können sich auf einen Lieblingsort oder eine Lieblingsfacette Mexikos konzentrieren, was auch sehr gut funktioniert, wenn Sie also schon einmal in Mexiko waren, ist das eine Alternative. Es könnte eine liebevolle Hommage an die entspannenden Küsten Mexikos, die abwechslungsreichen Bergregionen oder den ursprünglichen Sinn der nördlichen Wüsten sein.

Was ist zu tun?

Wenn Sie Ihr Thema bestimmt haben, dann tauchen Sie in viele Fotos im Internet von den Elementen dieses Stils ein, um Ihnen zu helfen, weiter zu definieren, welche Pflanzen und Requisiten gut in Ihren Hinterhof passen werden. Denken Sie daran, dass der Bereich für geselliges Beisammensein grundlegend für den Plan ist, und dies wird eine Art von Kochgelegenheit im Freien zusätzlich zu der Region zum Entspannen, Essen, Trinken und Fröhlichsein beinhalten! Das Ergebnis sollte ein Gefühl von einheimischem und kolonialem Design vermitteln, bei dem Farben, Pflanzen, Terrakotta und funktionale Pflanzen wie Gemüse und Kräuter einen großen Teil ausmachen.

Sobald Sie den interessanten Bereich beiseite gelegt haben, ist der nächste Schritt, in den Wurzeln des Courtyward-Stils zu platzieren, was bedeutet, Fliesen auszuwählen, die erdige Töne haben sollten, wie z.B. Terrakotten, Rot- oder Brauntöne, die Naturdesigns wie Kakteen oder Sonnenlicht einbeziehen können und traditionell handgefertigte Keramikfliesen gewesen wären.

Was wollen Sie?

Nachdem Sie den Aufenthaltsbereich ausgewählt haben, ist es Ihr Ziel, diesen einladend, fröhlich und praktisch zu gestalten, daher ist ein handgefertigter gemauerter Ofen oder Grill eine fantastische Wahl. Die Entspannungs- und Essmöbel sind typischerweise rustikale Holz- oder Schmiedeeisentische, Stühle und Sitze. Freuen Sie sich auf die grandiosen Abende, die Sie dort verbringen werden und attribuieren Sie schmiedeeiserne Kandelaber für Licht.

Für diejenigen, die Platz für ein Wasserspiel haben, kann es ein kleiner Fischteich oder ein kleines Wasserspiel aus alten Terrakotta-Töpfen sein, es muss nicht groß sein, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Wenn Sie natürlich den Platz für ein größeres Wasserspiel haben, dann tun Sie es, achten Sie aber auf die rosa Flamingos!

Sie werden sehen, dass bereits ein- oder zweimal von Terrakotta die Rede war. Um es gleich vorweg zu nehmen, es ist möglich, zerbrochene und gebrauchte Terrakotta-Töpferware auf so viele Arten zu verwenden, wie Sie sich in Ihrem mexikanischen Garten vorstellen können. Sie können kleine Kakteen in Kräuter setzen oder sie einfach tun.

Pflanzen

Das führt uns zu Kakteen und Pflanzen. Viele Kakteen und tropische Pflanzen, wenn möglich Zitronen-, Orangen-, Nuss- oder Bananenbäume anbauen, wenn Ihr Klima es zulässt. Ein kleiner Gemüsegarten ist ebenfalls unerlässlich und falls Sie noch nie Ihr eigenes Gemüse angebaut haben, ist das eine tolle Erfahrung und es schmeckt um Längen besser als das, was wir in vielen Supermärkten bekommen. Entscheiden Sie sich auch für gut gepflegte Blumenbeete und massive Arrangements von Hängekörben. Einige Pflanzen, die Sie in Betracht ziehen sollten, sind Aloe Vera (großartige heilende Eigenschaften), blühende Agave, Fuchsie, Goldtrompete, Hosta, Orchidee, Akazie, Caladium, Rex-Begonia-Blüte, Hibiskus und Rex-Begonia-Rebe.

Schlusswort

Als Requisiten kommen helle Wandfresken, schmiedeeiserne Tore, mit traditionellen Mustern bemalte Töpferwaren und Keramiken in Frage, außerdem Kissen und Tischdecken im aztekischen Stil, wenn Sie es wünschen. Um die Abende noch angenehmer zu gestalten, können Sie ein strohartiges Dach auf den Unterhaltungsbereich legen. Dies geschieht am besten mit Gerüsttürmen zu Ihrer Sicherheit oder der Ihrer Angestellten. Wenn alles fertig ist, können Sie sich hinsetzen und ein wohlverdientes Getränk in Ihrem Garten genießen.