Die Gestaltung von Teichen, oder Hinterhofteichen, wie sie oft genannt werden, kann anfangs etwas entmutigend wirken. Eine Fülle von Fragen kann auftauchen, die einen Hausbesitzer verwirren oder entmutigen können, die Arbeit zu beginnen. Wie groß soll der Teich sein? Soll es ein Gartenteich, ein Koiteich oder ein Schwimmteich sein? Kann ich die von mir gewünschten Eigenschaften anwenden?

Fahren Sie fort!

Trotz der Tatsache, dass die "Experten" Sie glauben machen wollen, dass die Antworten auf diese und andere Fragen es wert sind, ihnen Hunderte (wenn nicht Tausende) von Dollars zu zahlen, bin ich hier, um Ihnen zu sagen, dass das Leben nicht so schwer ist. Ein Gartenteich ist nicht nur eines der einfachsten Dinge, die man in eine Landschaft einbauen kann, er gehört auch zu den lohnendsten. Wenn Sie diese Fragen über Ihre Träume für Ihren Teich beantworten können, sind Sie auf dem besten Weg, die Dekoration Ihrer Außenumgebung zu schätzen!

Die erste und wichtigste Frage, die Sie sich stellen müssen, ist: "Was ist das Ziel dieses Gartenteichs?" Jeder Teich muss aus einem bestimmten Grund da sein. Das müssen keine weltbewegenden Motivationen sein, aber wir müssen sehen, dass der Teich da ist, um ein Bedürfnis in unserem Leben zu erfüllen. Was ist das Bedürfnis für Sie?

Brauchen Sie das Ambiente, das ein Gartenteich mit seinen sprudelnden Fontänen und dem sanften Plätschern von trinkbarem Wasser erzeugen kann? Oder vielleicht möchten Sie Vögel beobachten, die aus Ihrem Gartenteich trinken und die Fische sehen, die auf dem Grund der Seerosenblätter herumschwimmen. Wenn Sie wie ich sind, sollte Ihr Teich tief genug sein, um Ihnen einen Platz zur Abkühlung in der heißen Sommersonne zu bieten, während er gleichzeitig in den Ohren kitzelt! Was auch immer Ihre Gründe sind, einen Teich anzulegen, seien Sie sicher, dass es wirklich IHRE Gründe sind. Sie müssen nicht die ganze Arbeit des Baus eines Rückzugsortes miterleben, nur um keine angemessene Freude daran zu haben!

Beachten Sie

Die zweite Frage, die Sie beantworten müssen, ist: "Welche Art von Teich wird diesen Bedarf erfüllen?" Es gibt 3 Haupttypen von Teichen, aus denen Sie wählen können.

Wassergarten

Der erste (und beliebteste) Teich ist als Wassergarten bekannt. Ein Wassergarten ist ein Teich, der sowohl Tier- als auch Pflanzenleben unterstützt. Er kann ziemlich klein sein, um bescheidene Räume zu beherbergen, und sollte Fische haben, die nicht zu groß werden. Die zweite Art von Teich ist der Koi-Teich.

Koi-Teiche

Diese sind viel größer als ein normaler Wassergarten, einfach weil Koi-Fische dazu neigen, ziemlich groß zu werden. Koi-Teiche können auch nur bestimmte Formen der Flora unterstützen, da Koi-Fische es lieben, an Pflanzen zu knabbern! Die dritte Art von Teich, die Sie wählen können, ist Ihr Schwimmteich, mein Favorit!

Der Schwimmteich

Das Hauptmerkmal ist seine Fähigkeit, sich an das vollständige Eintauchen anzupassen, mit einer Dicke, die in der Lage ist, selbst die heißesten Hausbesitzer zu kühlen. Einige von Ihnen erwägen vielleicht, den Koi-Teich mit dem Schwimmteich zu einer Art Hybrid zu kombinieren, und nur fürs Protokoll, ich empfehle es nicht! Koi-Fische mögen die Ruhe und der Ruck eines schwimmenden Freundes könnte ein bisschen zu viel für sie sein. Außerdem könnten sie in einer Tiefe verschwinden, in der sie schwer zu sehen sind. Wer will schon einen Koi-Teich, wenn man die Koi-Fische nicht finden kann?

Auswahlmöglichkeiten

Die letzte Frage bezieht sich auf die Qualitäten Ihres Gartenteichs. Was wünschen Sie sich für Ihre Landschaft? Mögen Sie das Aussehen von Wasser, das über den Rand eines Einsturzes schwappt? Vielleicht stehen Sie auf die zarten Geräusche von Bächen, die mit einer beruhigenden Stetigkeit in Ihren Teich fließen, die nur im Charakter zu finden ist!

Was ist mit der Haltbarkeit und Stärke eines richtig platzierten Boulders hier und da? Unabhängig davon, welche Qualitäten Sie auswählen, das wichtigste Element, über das Sie in dieser Phase nachdenken sollten, ist der Preis! Wie hoch ist Ihr Budget? Versuchen Sie, dieses so sorgfältig wie möglich einzuhalten. Das schlimmste Gefühl der Welt ist ein Teichprojekt, das Ruhe und Gelassenheit bringen soll, gestoppt durch einen Mangel an Geld!

Schlussfolgerung

Gartenteiche können eine willkommene Ergänzung für jeden Außenbereich sein! Mit ein wenig Zeit und ein paar ehrlichen Antworten auf einfache Fragen kann jeder einen Teich anlegen, der seinen Abstand mit dem spezifischen Ambiente füllt, das er sich wünscht. Denken Sie daran, die beste Person, um Ihren Gartenteich zu gestalten, sind SIE (da Sie mit ihm leben müssen)!